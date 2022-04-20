В Башкирии простились с сотрудником ГИБДД и его женой, найденными мертвыми в квартире

Сегодня в Кумертау молодую семью и их питомцев обнаружили мертвыми. Погибшими оказались 33-летний сотрудник Кумертауского ГИБДД и его 31-летняя супруга. Предварительная причина – отравление угарным газом.

Назначен комплекс необходимых экспертных исследований с целью проверки исправности отопительного оборудования, допрашиваются очевидцы и близкие погибших, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В ходе расследования действиям (бездействию) лиц, ответственных за своевременную проверку и надлежащее техническое обслуживание газового оборудования, а также вентиляционных и дымовых каналов, будет дана правовая оценка.

Тела супружеской пары обнаружили коллеги офицера. Когда инспектор не явился на работу, сослуживцы прибыли по адресу, где жил погибший. Когда дверь никто не открыл, было принято решение вскрыть квартиру. Сегодня в Кумертау прошло прощание с Максимом и Аленой Боковыми.