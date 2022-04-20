В Уфе определились с датой проведения Последнего звонка для выпускников школ

В Уфе как и в других городах России совсем скоро начнутся Последние звонки в школах. По информации администрации города, в башкирской столице уже озвучили дату мероприятия.

Для всех 11-классников Уфы Последний звонок прозвенит 25 мая. Мероприятие для школьников будет организовано специальном комитетом во главе с заместителем мэра города Сергеем Кожевниковым.