В Башкирии появился музей Хании Фархи

В Татышлинском районе появился музей народной артистки Башкортостана и Татарстана Хании Фархи. Он расположен в здании Центра детского творчества села Верхние Татышлы.

В зале памяти представлены многочисленные фотографии, памятные награды и значки, родословное древо и афиши, отражающие творческий путь певицы, композитора и режиссера своих программ. В отдельной части зала расположились концертные костюмы, которые придумал и сшил ее постоянный кутюрье из Набережных Челнов Дмитрий Овчинников.

Каждый год мы участвуем в конкурсах, и в прошлом году мы выиграли грант суммой 300 тысяч рублей, на которые приобрели музейное оборудование. В создании музея помогли и наши татышлинцы, предприниматели. Айсылу Шарифьянова, директор Татышлинского историко-краеведческого музея

Талантливая уроженка села Салаевка на протяжении многих лет была примадонной татарской и башкирской эстрады. Певица скоропостижно скончалась 27 июля 2017 года в возрасте 57 лет.