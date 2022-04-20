В Башкирии появился музей Хании Фархи

В Татышлинском районе появился музей народной артистки Башкортостана и Татарстана Хании Фархи. Он расположен в здании Центра детского творчества села Верхние Татышлы.
В зале памяти представлены многочисленные фотографии, памятные награды и значки, родословное древо и афиши, отражающие творческий путь певицы, композитора и режиссера своих программ. В отдельной части зала расположились концертные костюмы, которые придумал и сшил ее постоянный кутюрье из Набережных Челнов Дмитрий Овчинников.
Талантливая уроженка села Салаевка на протяжении многих лет была примадонной татарской и башкирской эстрады. Певица скоропостижно скончалась 27 июля 2017 года в возрасте 57 лет.
Каждый год в районном центре проводятся межрегиональные конкурсы песен памяти народной артистки Татарстана и Башкортостана Хании Фархи. В этом году в честь певицы планируют поставить памятник.