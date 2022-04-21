В Башкирии разыскивают пропавшего 43-летнего мужчину

В селе Юрмаш Нуримановского района Башкирии пропал без вести 43-летний мужчина. Евгений Шамиданов ушел с работы с 17 апреля, однако дома так и не появился.

Приметы: худощавый, рост 150 см, зеленые глаза, темные волосы. Особые приметы: отсутствует большая часть зубов, на правой руке один из пальцев короче остальных, шрам над левой бровью, шрам на затылке, темная бородавка на шее.

Мужчина был одет в куртку серого цвета, камуфляжные брюки и куртку, резиновые сапоги.