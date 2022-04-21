В Уфе доверчивую бабушку обманул лже-газовик

87-летняя жительница Уфы обратилась в полицию и рассказала, что ее обманул лже-газовик. Подробности инцидента сообщили в пресс-службе МВД РБ.
По предварительным данным, в дневное время на пороге квартиры потерпевшей появился мужчина. Незнакомец представился сотрудником газовой службы. В ходе беседы он спрашивал имеются ли у хозяйки какие-нибудь проблемы с газовым оборудованием. Доверчивая пенсионерка, внимательно слушая незнакомца, разрешила ему проверить кухонную плиту. После чего мужчина заявил, что необходимо произвести замену детали, которая будет стоить более 50 тысяч рублей. Однако ей сделает скиду и оплата всего составит 30 тысяч рублей.
пресс-служба МВД РБ
Женщина отдала аферисту 16 тысяч рублей, а за остальными деньгами он пообещал зайти через пару дней. Спустя две недели пожилая уфимка рассказала обо всем племяннику.
Сотрудники полиции возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество". Сейчас оперативники разыскивают лже-газовика.