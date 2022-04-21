В Уфе доверчивую бабушку обманул лже-газовик

По предварительным данным, в дневное время на пороге квартиры потерпевшей появился мужчина. Незнакомец представился сотрудником газовой службы. В ходе беседы он спрашивал имеются ли у хозяйки какие-нибудь проблемы с газовым оборудованием. Доверчивая пенсионерка, внимательно слушая незнакомца, разрешила ему проверить кухонную плиту. После чего мужчина заявил, что необходимо произвести замену детали, которая будет стоить более 50 тысяч рублей. Однако ей сделает скиду и оплата всего составит 30 тысяч рублей.

пресс-служба МВД РБ