Сегодня в Уфе вновь пройдет ярмарка вакансий

Сегодня, 21 апреля, в Уфе пройдет очередная ярмарка вакансий для населения. На этот раз в ней будут принимать участие рестораны, предприятия общественного питания, розничной и оптовой торговли, сообщили в пресс-службе ЦЗН.
В числе вакансий - администратор, грузчик, дворник, кассир, кухонный рабочий, менеджер, мойщик посуды, пекарь, повар, продавец, подсобный рабочий, специалист call-центра, слесарь, упаковщик, штукатур, электрик и другие.
Традиционно посетителям ярмарки представят весь спектр государственных услуг в сфере занятости, компьютерную диагностику и консультации по профессиональной ориентации, профобучению и правовым вопросам.
Зарплата, предлагаемая соискателям, варьируется от 16 до 45 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе Минтруда РБ.
Услуги оказываются бесплатно. Ярмарка вакансий будет проходить с 10:00 до 12:00 по адресу: город Уфа, бульвар Ибрагимова, 47/1.