В Башкирии с 2023 года пчеловодам возместят 50% от стоимости приобретённых пчелосемей

Башкортостан будет субсидировать до 50% покупки пчелосемей со следующего года. Об этом на форуме «Селекционно-племенная работа в стратегии развития пчеловодства» в Уфе заявил вице-премьер - министр сельского хозяйства республики Ильшат Фазрахманов. В регионе планируют сделать ставку на объединение пчеловодов личных подсобных и фермерских хозяйств, а также создать условия для разведения башкирской или среднерусской пчелы.

Мы делаем ставку на то, чтобы производить пчелопакеты здесь и начать субсидировать их производство на 50%, чтобы конечный покупатель – наши пасечники могли приобрести их по приемлемой цене.

Ильшат Фазрахманов, заместитель премьер-министра правительства - министр сельского хозяйства Республики Башкортостан

В прошлом году в Башкортостане произведено около семи тысяч тонн товарного меда. Это больше в сравнении с предыдущими годами, когда в среднем объем составлял около шести тысяч. На федеральном уровне обсуждается развитие пчеловодства. Эксперты считают, что культура потребления меда изменилась.

Тот объем меда, который производится на территории РФ, если бы не было большого объема фальсифицированной продукции, попадающего на наш рынок, мы потребляли бы самостоятельно. Особенно если вернуть культуру потребления данного продукта, которая немного утрачена на сегодня – сегодня мы любим конфеты, желе и так далее. Культуру потребления мёда надо прививать, пчеловоды тоже этим должны заниматься. Тогда считаю, что большую часть мёда, произведенного на территории РФ, мы будем потреблять самостоятельно.

Анна Брандорф, директор Федерального научного центра пчеловодства
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