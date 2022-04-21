В Башкирии с 2023 года пчеловодам возместят 50% от стоимости приобретённых пчелосемей

Тот объем меда, который производится на территории РФ, если бы не было большого объема фальсифицированной продукции, попадающего на наш рынок, мы потребляли бы самостоятельно. Особенно если вернуть культуру потребления данного продукта, которая немного утрачена на сегодня – сегодня мы любим конфеты, желе и так далее. Культуру потребления мёда надо прививать, пчеловоды тоже этим должны заниматься. Тогда считаю, что большую часть мёда, произведенного на территории РФ, мы будем потреблять самостоятельно.

Анна Брандорф, директор Федерального научного центра пчеловодства