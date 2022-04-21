В Башкирии с 2023 года пчеловодам возместят 50% от стоимости приобретённых пчелосемей

Башкортостан будет субсидировать до 50% покупки пчелосемей со следующего года. Об этом на форуме «Селекционно-племенная работа в стратегии развития пчеловодства» в Уфе заявил вице-премьер - министр сельского хозяйства республики Ильшат Фазрахманов. В регионе планируют сделать ставку на объединение пчеловодов личных подсобных и фермерских хозяйств, а также создать условия для разведения башкирской или среднерусской пчелы.
В прошлом году в Башкортостане произведено около семи тысяч тонн товарного меда. Это больше в сравнении с предыдущими годами, когда в среднем объем составлял около шести тысяч. На федеральном уровне обсуждается развитие пчеловодства. Эксперты считают, что культура потребления меда изменилась.