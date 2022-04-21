Житель Башкирии безжалостно убил своего двухлетнего сына

В Башкирии перед судом предстал 51-летний житель Аургазинского района. Его обвинили в убийстве двухлетнего сына.

По версии следствия, 6 апреля прошлого года мужчина в состоянии алкогольного опьянения начал ссориться с супругой. Причиной конфликта стала ревность. Мужчина посчитал, что не приходится биологическим отцом их двухлетнему сыну.

В порыве агрессии он толкнул мальчика – ребёнок ударился головой об косяк дверного проёма. После этого мужчина несколько раз ударил малыша руками и пультом от телевизора, а потом бросил с высоты собственного роста на пол. От полученных травм ребёнок скончался.