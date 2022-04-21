Башкортостан получит 55 млрд рублей: на что пойдут эти деньги?

На оперативном совещании в правительстве Башкортостана 18 апреля представили первый пакет мер поддержки экономики республики в условиях внешнего санкционного давления. Это колоссальная сумма - 55 миллиардов рублей.

Огромную помощь получат строительная отрасль, малый и средний бизнес, туризм, агропромышленный комплекс и многие другие. На что пойдут эти деньги? Как ими воспользоваться? На эти и другие вопросы ответили члены Правительства Башкортостана, представители МФЦ, крупных предприятий, геопарка “Торатау” в эфире телеканала БСТ в рамках специального брифинга.

Зачем нужно было выделять 55 миллиардов на поддержку экономики?

Ответ прост: это позволит в плановом режиме достигать целей, которое ставило перед собой правительство.

Какие отрасли сможем поддержать?

В плане 143 меры поддержки, которые охватывают все отрасли. Основной пул вопросов включает туризм, малый и средний бизнес, предприятия и многие другие сферы. За этим пакетом последуют и другие меры поддержки.

Что будет дальше?

В РБ создан антикризисный штаб, его возглавил Радий Хабиров. В рамках штаба созданы проектные офисы, сопредседатели офисов - представители бизнеса. 143 меры подготовлены, сейчас взят месяц, чтобы изменить всевозможные регламенты. Если в цифрах: будут изменены 7 законов и порядка 60 постановлений Правительства Башкортостана.

В какие страны сейчас возможен экспорт?

Список приличный: это и Восток и ближайшие наши соседи СНГ, Эмираты, Саудовская Аравия. Стран много, предприятиям уже сейчас помогают осваивать новые рынки, искать партнеров. Как раз этими мерами поддержки и занимается Центр поддержки экспорта. Также на сегодняшний день есть и вопрос импорта, ведь часть предприятий потеряли продавцов, поставщиков и партнеров, которые продавали им продукцию, необходимую для дальнейшего производства. Поэтому задача властей - помочь как экспортерам, так и импортерам.

Как делили меры поддержки по отраслям?

Самые большие меры направлены на жилищное строительство. В настоящий момент планируется, что эти меры будут дополнены. Поддержат и аграрно-промышленный комплекс. Санкционная политика пока не повлияла на посевную кампанию. На данную отрасль направлено более 4 млрд рублей.

Как можно узнать о мерах поддержки?

По всем антикризисным мерам господдержки информируют в офисах МФЦ “Мои Документы”, Центре “Мой бизнес”. Обратиться можно к бизнес-шерифу района.

Информация размещается на сайтах ведомств, в отраслевых чатах, а также на инвестиционном портале Республики Башкортостан https://investrb.ru/ru/business/business_support/ .

Меры поддержки федерального уровня представлены в разделе «Меры Правительства по повышению устойчивости экономики и поддержке граждан в условиях санкций»: http://government.ru/sanctions_measures/.

Большинство предпринимателей находятся на связи с властями.

Какие проблемы есть у фермеров?

Поначалу многие испугались санкционной политики, но сейчас всё выровнялось. Фермеры строят бизнес, несмотря на все обстоятельства в мире.

Куда обратиться, если есть желание открыть мини-молочную ферму?

В этом году есть указание до 1 июня освоить все бюджетные деньги, все программы запущены. У желающих участвовать в грантовых программах есть возможность подготовиться и заявиться на следующий год. В 2022 году эта работа уже подходит к завершению.

Куда делась кармаскалинская сгущенка?

Она есть. На полках магазинах ее можно найти, в той же синей упаковке. Кстати, это натуральный продукт.

На что пойдут деньги, направленные на строительную отрасль?

Сюда направлена большая сумма. В этом году по первому кварталу выдано 120 процентов динамики роста. Инфраструктурные кредиты затронут “южные ворота” Уфы, Нефтекамска. Власти также отрабатывают историю с процентной ставкой по ипотеке. На федеральном уровне главным условием получения льготной ипотеке был уровень зарплаты. В Башкортостане эта система так не работает. Поэтому порядка 6,5 млрд рублей будет направлено и на эту работу.

Чем вернутся меры поддержки строительной сферы обычным жителям?

Строители без жителей никак. Задача - работа на конечного потребителя. Поэтому ответ простой: у людей появится реальная возможность купить квартиры. Ежемесячный платеж по ипотеке должен быть подъемным для людей, ведь доходы не растут. Если эта цифра будет подъемной, то и люди будут покупать квартиры.

Снизился ли процент покупки жилья?

В апреле - да. Если в марте люди бежали брать квартиры, то сейчас ситуация изменилась. Строители ждут новых ипотечных ставок, чтобы передать всю информацию в отделы продаж.

Помогут ли меры поддержки обманутым дольщикам?

В том пакете мер, который готовится на республиканском уровне, предусмотрено почти полмиллиарда рублей на решение проблем обманутых дольщиков.

А что будет с туризмом в республике?

Проводится системная работа. Туризм и предпринимательство сейчас объединены, в рамках первого пакета мер поддержки экономики в условиях санкций на поддержку туризма предусмотрено более 800 млн рублей. Поддержка будет оказана и по линии геопарков - геопарку ЮНЕСКО “Янган-тау” и “Торатау”, который сейчас также претендует на этот статус. Планируется создание Академии туризма. Отдельное внимание уделяется программе глэмпингов и созданию придорожного сервиса. Кроме этого, в регионе планируется запустить программу стимулирования быстрого создания объектов придорожного сервиса и туробъектов из модульных конструкций.

На шихане Торатау сейчас строят эколестницу. Когда ее закончат?

Планируется, что строительство закончится до конца года. Первый этап экотропа-лестницы запроектирован вдоль траектории основного подъема восточного склона шихана, протяженность всего маршрута от подножья до топографической вешки – 482 м, протяженность конструкции лестницы – 400 м. Возможность комфортного подъема на вершину появится для детей и маломобильных гостей стремящегося геопарка. Экотропа вдоль северного склона шихана (второй этап) предполагает эксплуатацию только в летний сезон, для туристов со спортивной подготовкой. Проектом предусматривается сохранение естественного уклона, который местами достигает 30°.

Российский туризм не рекламируют по телевизору. Почему?

Действительно, такая проблема есть. Отдельная задача по маркетингу поставлена перед новым министерством по туризму и предпринимательству. А Академия туризма даст нам дополнительный потенциал. Ситуация с геопарками стоит на личном контроле у Главы Башкортостана. Они уже в этом году получат соответствующую инфраструктуру.

Где найти список бизнес-шерифов республики?

Контакты всех бизнес-шерифов есть на сайте Госкомитета Башкортостана по предпринимательству: номера рабочего и мобильного телефонов, адреса электронной почты.

Какое направление у предпринимателей сейчас актуально?

Главная задача властей - сохранить все меры поддержки, которые были реализованы в прошлом году для предпринимателей и самозанятых. Например, сохранились программы лизинга на оборудование, транспорт, спецтехнику и так далее на льготных условиях от 4 до 8 процентов. Намного ниже, если сравнивать с рыночными ставками в 20-25%. Эти меры поддержки востребованы у предпринимателей. Заявочная кампания идет постоянно.

Предусмотрена ли в Башкортостане грантовая поддержка для молодых предпринимателей?

Да. Она будет реализована в рамках нацпроекта по развитию предпринимательства. Грант смогут получить молодые люди, как в статусе ИП, так и учредители предприятий, в возрасте до 25 лет включительно на создание или развитие своих проектов. Сумма гранта - от 100 до 500 тысяч рублей при условии внесения 25% собственных средств от размера проекта. Обязательные условия, помимо возраста: прохождение обучения предпринимательской деятельности, отсутствие задолженностей по обязательным платежам в бюджеты.

В каких регионах представлен продукт Башкортостана?

На сегодня продукция 105 дипломантов представлена во всех регионах страны.

Не повысится ли плата за школьное питание?

Все будет зависеть от инфляционных процессов в экономике. Ситуация мониторится в постоянном режиме. По результатам мониторинга будут приниматься соответствующие меры.

Будут ли гонять бабушек, которые продают свою продукцию?

Власти постараются сделать так, чтобы этого не было. Есть и нормы по городу по реализации данной продукции. Главное - найти золотую середину.

Как сделать так, чтобы под эгидой бабушек в переходах не злоупотребляли спекулянты?

С этой целью формируются места, где бабушки смогут продавать свою продукцию. Ограничений для всех остальных не будет. Чем свободнее это направление - тем лучше. Кроме того, по республике будут ездить автолавки от Башпотребсоюза. Это есть в пакете мер государственной поддержки в том числе.

Будут ли поддерживать науку?

В этом году выделен миллиард на улучшение условий профтехобразования, общежитий и так далее. Самое главное - на любом совещании с инвесторами приглашаются представители вузов и научной среды. Подготовка новых специалистов - важная тема.

Когда конкретно меры поддержки вернутся к жителям?