В Башкирии сгорели 6,6 га леса

МЧС по Башкирии следит за лесными пожарами в регионе. За последние сутки в республике сгорели 6,6 га леса.
Возгорание было зафиксировано в Бурзянском районе на площади 1,9 и 4,7 га. Накануне, 20 апреля, были выявлены ещё два очага возгорания, но уже в Баймакском районе. Общая площадь пожаров в этом году достигла 13,8 га. При этом в прошлом году в этот же период было выявлено 21,3 га горящего леса.
Третий класс пожароопасности ожидается в девяти районах республики: Абзелиловском, Баймакском, Бурзянском, Зилаирском, Кугарчинском, Куюргазинском, Мелеузовском, Стерлитамакском и Хайбуллинском.