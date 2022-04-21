В Башкирии сгорели 6,6 га леса

Возгорание было зафиксировано в Бурзянском районе на площади 1,9 и 4,7 га. Накануне, 20 апреля, были выявлены ещё два очага возгорания, но уже в Баймакском районе. Общая площадь пожаров в этом году достигла 13,8 га. При этом в прошлом году в этот же период было выявлено 21,3 га горящего леса.