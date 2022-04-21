В Башкирии на поддержку строительной отрасли направят более 30 млрд рублей

Премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров на заседании Ассоциации застройщиков РБ рассказал о поддержке строительной и жилищной отраслей.
На поддержку в этом направлении будет выделено более 30 млрд рублей. Такая поддержка будет реализована в рамках первого пакета мер государственной поддержки экономики, на которую будет выделено 55 млрд рублей.
В I квартале 2022 года в республике было введено в эксплуатацию 833,5 тыс. кв. м жилья — на 20% больше, чем за январь-март прошлого года, это второй показатель в ПФО.
В республике высокими темпами развивается проектное финансирование. По данным Нацбанка РБ, на 1 марта 2022 года общая сумма 122 действующих кредитных договоров с застройщиками составила 93,8 млрд руб., а накопленная сумма средств на 11,7 тыс. эскроу-счетах жителей региона достигла 35,4 млрд руб. По сумме проектных кредитных договоров с застройщиками Башкортостан занимает 13 место в России и 2 место в ПФО.
По информации подразделения «Арендное жилье» Дом.рф, банк в качестве пилотного проекта рассматривает покупку у уфимских застройщиков центральной части города порядка 150-200 квартир с отделкой и меблировкой для последующей сдачи внаем гражданам.