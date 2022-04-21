В Башкирии на поддержку строительной отрасли направят более 30 млрд рублей

Наиболее значимые меры — привлечение средств методом инфраструктурных бюджетных кредитов и инфраструктурных облигаций. Федеральное правительство выделяет значительные средства на строительство объектов инфраструктуры: инженерной, транспортной и социальной. Главным результатом данной работы для застройщиков является подготовка площадок под жилищное строительство общим объемом: «Южные ворота» – 6,7 млн кв. м, «Забелье» – 10 млн кв. м. Фактически стройкомплекс «вдолгую» на 15 лет кредитуется под 4%. И у застройщиков, тех, кто еще не имеет опыта работы с государственными деньгами, появляется уникальная возможность принять участие в данном проекте.

Андрей Назаров, премьер-министр правительства РБ