В Башкирии планируют снизить бюрократическую нагрузку на учителей

Освободить учителей от излишней документации, не связанной с образовательным процессом, призвал и министр образования и науки республики Айбулат Хажин. Чиновник уточнил, что наряду с составлением графиков посещения столовых или проведением ЕГЭ, что обычно оплачивается, педагогов часто пытаются привлечь к работе в других сферах. Сейчас в системе регионального образования все еще сохраняется огромный массив отчетности учителей школ. В отдельные месяцы в школы поступает от 110 до 250 запросов от разных ведомств и служб.