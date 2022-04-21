В Башкирии планируют снизить бюрократическую нагрузку на учителей

Учителей спасут от бюрократии. В Госсобрании прошли парламентские слушания, посвященные снижению бумажной нагрузки на преподавателей.

Освободить учителей от излишней документации, не связанной с образовательным процессом, призвал и министр образования и науки республики Айбулат Хажин. Чиновник уточнил, что наряду с составлением графиков посещения столовых или проведением ЕГЭ, что обычно оплачивается, педагогов часто пытаются привлечь к работе в других сферах. Сейчас в системе регионального образования все еще сохраняется огромный массив отчетности учителей школ. В отдельные месяцы в школы поступает от 110 до 250 запросов от разных ведомств и служб.

Это бумажная волокита, ненужная отчетность, учителя должны заниматься образ процессом, учить, вести воспитательную работу. Конечно, сегодня особенно мы должны больше внимания уделить работе с подрастающим поколением, вырвать их из интернета. Учителя в этой части должны больше работать со школьниками.

Рустам Ишмухаметов, заместитель председателя Госсобрания Республики Башкортостан
Акции БСТ
Пенальти