Жителя Уфы осудили за изнасилование и похищение девушки

В Уфе перед судом предстал 47-летний местный житель, которого обвинили в сексуализированном насилии и лишении свободы 18-летней девушки.

По версии следствия, в январе этого года мужчина в состоянии алкогольного опьянения встретил в тамбурном помещении коммунальной квартиры соседку. Он затащил несчастную к себе в комнату, где совершил насильственные действия сексуального характера. После этого мужчина покинул помещение, а женщину закрыл в своей комнате. Девушка, пытаясь сбежать от насильника, выпрыгнула из окна четвертого этажа. Несчастная получила различные травмы.

Оказалось, что ранее мужчина уже был не один раз судим за изнасилования. Суд признал его виновным и назначил наказание в виде 14 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии особого режима.