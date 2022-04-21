Радий Хабиров рассказал о перспективах сотрудничества с Ираном
Сегодня, 21 апреля, в Москве Глава Башкирии Радий Хабиров встретился с вице-президентом Исламской Республики Иран Сореной Саттари.
Главы обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества и партнерства. По словам Главы Башкирии, Иран может поделиться опытом развития в условиях жёстких санкций.
Иран – крупное государство на стыке Ближнего и Среднего Востока. Находясь более 40 лет в условиях санкций, эта страна обеспечила серьезное технологическое и экономическое развитие. Здесь очень хорошо развиты нефтедобыча и нефтепереработка, и, безусловно, предприятия Башкортостана заинтересованы в совместных проектах. Для нас будет полезным опыт Ирана в сфере пищевой промышленности и сельского хозяйства. Иран заинтересован в импорте из нашей республики зерна и мяса, а также в инвестпроектах на территории Башкортостана. Мы прорабатываем вопрос об открытии в Иране нашего представительства. Договорились обменяться бизнес-миссиями. Наша делегация уже в середине мая посетит крупнейшую нефтегазовую выставку в Тегеране. Кстати, интересный факт – иранской нефти скоро исполняется 115 лет, а башкирской в этом году – 90. Ждём представителей Ирана на наших торжественных мероприятиях.
Радий Хабиров, Глава Башкирии
Радий Хабиров отметил, что сотрудничество будет заключаться не только в экономической сфере. Страна и республика намерены обменяться и культурным опытом.
Планируем развивать сотрудничество в сфере науки, образования и культуры. У нас есть взаимный интерес в части подготовки кадров и научных исследований. Сейчас в вузах республики учатся 53 студента из Ирана, абсолютное большинство из них - будущие медики. Всем рекомендую почитать историю Персии. Это страна с древнейшей культурой, памятниками, мир восточных сказок. Уверен, это направление станет привлекательным для наших туристов, особенно если мы откроем прямое авиасообщение между Уфой и Тегераном. Такие планы тоже у нас есть.