Политологи Башкирии рассказали, чем республике выгодно партнёрство с Ираном

Сегодня, 21 апреля, в Москве состоялась встреча Главы Башкирии Радия Хабирова с вице-президентом Ирана Сорена Саттари. Главы обсудили перспективы партнёрства, развитие экономики и культурный обмен в социальной сфере.
В Иране могут быть открыты торговые представительства Башкирии, авиасообщения между странами, а также может быть осуществлён обмен бизнес-миссиями. Политологи Башкирии рассказали корреспондентам ИА «Башинформ», чем выгодно республике партнёрство с Ираном.
В развитии сотрудничества между двумя странами все большую роль играют именно регионы, считает кандидат политических наук, доцент кафедры международного права и международных отношений Института права БашГУ Николай Шонин.
По мнению политолога Центра геополитических исследований «Берлек-Единство» Артура Сулейманова, Россия могла бы импортировать из Ирана овощи, фрукты, бытовую химию, бумагу, строительные материалы, а также сотрудничать в системе здравоохранения. В то же время Иран заинтересован в поставках российских машин, оборудования, мебели, комбикормов.
Среди 128 стран – торговых партнеров Башкирии Иран занимает 10 место. Мы поставляем туда измерительные приборы, инструменты и буровое оборудование, химические продукты, медь, зерно, а импортируем чугунные валки для прокатных станов, сжиженные газы, бутилен, овощную продукцию. Объем взаимного товарооборота в 2021 году составил 121,1 млн долларов.