Политологи Башкирии рассказали, чем республике выгодно партнёрство с Ираном

Башкирия много лет сотрудничает с Ираном, в частности с провинцией Меркези, в области сельского хозяйства, образования, но сейчас этим отношениям нужен дополнительный импульс. Радий Хабиров это прекрасно понимает, поэтому стремится одним из первых губернаторов начал укреплять сотрудничество и искать бизнесу новые рынки сбыта и деловых партнёров за рубежом. Эффект такой деятельности мы видим на примере Казахстана, Белоруссии, Узбекистана. Уже подписаны соглашения на миллиарды рублей. А это новые заказы, рабочие места, зарплаты. Эта составляющая играет важнейшую, фундаментальную роль в деле укрепления внешней политики России в целом.

Кирилл Фадеев, старший преподаватель БашГУ, кандидат политических наук