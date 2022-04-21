Политологи Башкирии рассказали, чем республике выгодно партнёрство с Ираном

Сегодня, 21 апреля, в Москве состоялась встреча Главы Башкирии Радия Хабирова с вице-президентом Ирана Сорена Саттари. Главы обсудили перспективы партнёрства, развитие экономики и культурный обмен в социальной сфере.

Фото №1 - Политологи Башкирии рассказали, чем республике выгодно партнёрство с Ираном

В Иране могут быть открыты торговые представительства Башкирии, авиасообщения между странами, а также может быть осуществлён обмен бизнес-миссиями. Политологи Башкирии рассказали корреспондентам ИА «Башинформ», чем выгодно республике партнёрство с Ираном.

Башкирия много лет сотрудничает с Ираном, в частности с провинцией Меркези, в области сельского хозяйства, образования, но сейчас этим отношениям нужен дополнительный импульс. Радий Хабиров это прекрасно понимает, поэтому стремится одним из первых губернаторов начал укреплять сотрудничество и искать бизнесу новые рынки сбыта и деловых партнёров за рубежом. Эффект такой деятельности мы видим на примере Казахстана, Белоруссии, Узбекистана. Уже подписаны соглашения на миллиарды рублей. А это новые заказы, рабочие места, зарплаты. Эта составляющая играет важнейшую, фундаментальную роль в деле укрепления внешней политики России в целом.

Кирилл Фадеев, старший преподаватель БашГУ, кандидат политических наук

В развитии сотрудничества между двумя странами все большую роль играют именно регионы, считает кандидат политических наук, доцент кафедры международного права и международных отношений Института права БашГУ Николай Шонин.

Развитие дружественных отношений с другими странами всегда идет на пользу. У нас много точек соприкосновения и общих интересов в нефтяной отрасли, энергетике, сельском хозяйстве. Новый импульс во взаимоотношениях даст эффект для развития и международных и внешнеэкономических связей. 

Николай Шонин, кандидат политических наук, доцент кафедры международного права и международных отношений Института права БашГУ

По мнению политолога Центра геополитических исследований «Берлек-Единство» Артура Сулейманова, Россия могла бы импортировать из Ирана овощи, фрукты, бытовую химию, бумагу, строительные материалы, а также сотрудничать в системе здравоохранения. В то же время Иран заинтересован в поставках российских машин, оборудования, мебели, комбикормов.

В прошлом году российско-иранский товарооборот достиг пикового значения в 4 млрд долларов и это пока исторический максимум в рамках двусторонних отношений, но и его планируется нарастить как минимум до 10 млрд долларов. Причем около 70% финансовых расчётов проводится в рублях. Проведение расчётов в национальных валютах стимулирует внешнеторговые операции и отвечает интересам обоих государств. Башкортостану как экономически активному региону интересно иранское направление, ведь это новые возможности для экспорта продукции и огромный рынок для сбыта продукции. 

Артур Сулейманов, политолога Центра геополитических исследований «Берлек-Единство»
Акции БСТ

Среди 128 стран – торговых партнеров Башкирии Иран занимает 10 место. Мы поставляем туда измерительные приборы, инструменты и буровое оборудование, химические продукты, медь, зерно, а импортируем чугунные валки для прокатных станов, сжиженные газы, бутилен, овощную продукцию. Объем взаимного товарооборота в 2021 году составил 121,1 млн долларов.

Акции БСТ
Как получить 250 тысяч вместо земельного участка многодетным семьям в Башкирии