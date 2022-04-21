В Уфу прибыла первая группа вынужденных переселенцев из Херсонской области

Поезд из Симферополя доставил в столицу республики 17 человек, среди которых три ребенка. На платформе их встретили представители руководства республики, спасатели, специалисты профильных ведомств. Большая часть людей – из Херсона и Херсонской области. Некоторые из них не смогли бросить на произвол домашних питомцев, поэтому среди пассажиров была кошка и собака.

Мы обратились к военным в городе Херсон, записались на автобус, доставили сюда. Пока город не видели, но очень нравится. Спасибо большое России и спасибо всем.

Из-за угроз мы здесь. Нам угрожала украинская армия и Нацгвардия. Уехал сын сначала, потом отправила дочь, а следом мы.

Перед посадкой на автобус все прошли экспресс-тест на коронавирус, а после переселенцы отправились с один из санаториев. Им будет оказана разносторонняя помощь, в том числе с трудоустройством и медицинская. Республиканские власти помогут определить детей в школы и детсады.