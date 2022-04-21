Житель Башкирии нашёл на скамейке мужчину, который истекал кровью

Как сообщает пресс-служба МВД, пострадавшего нашёл прохожий на скамейке во дворе по улице Калинина, когда мужчина истекал кровью. Полицейские начали расследование произошедшего. Оказалось, что в доме недалеко живёт его сожительница. Сначала она отказалась от разговора с сотрудниками правоохранительных органов, но после указала на подозреваемого. Им оказался 38-летний ранее судимый товарищ пострадавшего.

Выяснилось, что мужчина познакомился с горожанкой, которая рассказала, что её не оставляет в покое бывший сожитель, который проявлял к ней агрессию. В злополучный день женщина находилась в квартире с новым знакомым, когда ей позвонил экс-возлюбленный и попросил выйти во двор. На улице между ними вспыхнула ссора, мужчина начал избивать бывшую сожительницу. Новый знакомый взял металлический предмет и пришёл на помощь женщине – он несколько раз ударил оппонента. Истекая кровью, пострадавший ушёл.