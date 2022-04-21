Стала известна предварительная причина смертельной аварии на трассе в Башкирии

Сегодня, 21 апреля, пресс-служба ГИБДД сообщила подробности смертельной аварии в Башкирии. Инцидент произошёл 15 апреля.
Как сообщили представители ведомства, на 71 км автодороги Уфа-Янаул столкнулись бензовоз, грузовик и УАЗ. Оказалось, что на участке проводились несогласованные с ГИБДД дорожные работы. На территории не было временной разметки и специализированных дорожных знаков.
В результате ДТП скончался водитель бензовоза. В отношении юридического лица, которое проводило дорожные работы, составлен административный протокол.
Фото: ГИБДД РБ.