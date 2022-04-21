В Башкирии на организацию детского отдыха будет направлено 1,8 млрд рублей

Сегодня, 21 апреля, в Общественной палате Башкирии прошёл круглый стол. Темой встречи стала организация детского отдыха в регионе. На данные цели будет направлен 1 млрд 798 млн рублей.
В частности, из бюджета Башкирии выделят 1 млрд 589 млн 828,6 тысячи рублей, в том числе на отдых детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, – 144 млн 700 тысяч 900 рублей, из бюджета муниципальных образований – 208 млн 871,2 тысячи рублей.
Постановлением Правительства РБ утверждена рекомендуемая стоимость пребывания одного ребенка в сутки в организациях отдыха детей и их оздоровления: в загородных стационарных лагерях - в размере 942 рубля, в детских лагерях палаточного типа - 241 рубль; набор продуктов питания в пришкольных лагерях и лагерях труда и отдыха – 125 рублей 60 копеек.
По состоянию на 20 апреля 2022 года в Реестре организаций отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территории Республики Башкортостан (далее – Реестр), состоят 1533 оздоровительных организации (в 2021 г. – 1462 организации), в том числе 92 загородных лагеря; 805 лагерей с дневным пребыванием; 581 детский лагерь труда и отдыха; 52 детских специализированных (профильных) лагеря; 3 палаточных лагеря.
По данным муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан, в летний период 2022 года планируется охватить всеми формами отдыха порядка 400 тысяч детей, что составит 78,6 % от общей численности детей школьного возраста в Республике Башкортостан (общая численность детей школьного возраста в Республике Башкортостан в 2022 г. – 508 342 чел.), в том числе основными формами отдыха и оздоровления – 145,2 тысячи детей (в 2021 году охват составил – 141,0 тыс. детей).
В лагерях с дневным пребыванием детей планируется охватить 77,4 тысячи детей; в загородных оздоровительных лагерях – 37,2 тысячи детей; в лагерях труда и отдыха – 26,3 тысячи детей; в профильных лагерях – 4,0 тысячи детей; в палаточных лагерях – 300 детей.
Детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, планируется охватить всеми формами отдыха около 96 тысяч человек, в том числе 5143 ребенка, состоящих на различных видах учета в органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
За пределы Республики Башкортостан планируется выезд 3 тысяч детей (2021 г. – 3017), в т.ч. на побережья Черного и Азовского морей, в Республику Крым, Международный детский центр «Артек», Всероссийские детские центры «Смена» и «Орленок».
В рамках действующей в республике системы предусмотрена частичная оплата стоимости путевки в размере 70% от рекомендуемой стоимости путевки (в период летней оздоровительной кампании 2022 года составляет 13 874,4 руб.).
Также будет действовать программа возврата родителям стоимости путевок в загородные стационарные организации отдыха детей и их оздоровления за счет средств федерального бюджета в размере 50% от стоимости путевки, при условии регистрации лагеря на портале и заключения соответствующего соглашения с Федеральным агентством по туризму.