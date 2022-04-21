В Башкирии на организацию детского отдыха будет направлено 1,8 млрд рублей

По данным муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан, в летний период 2022 года планируется охватить всеми формами отдыха порядка 400 тысяч детей, что составит 78,6 % от общей численности детей школьного возраста в Республике Башкортостан (общая численность детей школьного возраста в Республике Башкортостан в 2022 г. – 508 342 чел.), в том числе основными формами отдыха и оздоровления – 145,2 тысячи детей (в 2021 году охват составил – 141,0 тыс. детей).