В Уфе из-за коммунальных аварий десятки домов остались без воды

В Уфе сегодня, 21 апреля, произошли две крупные коммунальные аварии. Об этом сообщает пресс-служба Уфаводоканала.

У домов №24 и №26 по улице Октябрьской революции была обнаружена утечка из земли. Чтобы устранить течь, было принято решение отключить водопровод диаметром 150 мм.

Без холодного водоснабжения временно остаются объекты по улице Октябрьской революции 14, 16, 20, 20/1, 20/2, 22, 21, 21/1, 22, 24, 25, 25/1, 27, 26, 28, 27/1, 29, 29/1, 30, 31, 32, 33, 34, 38, 35, 37 – частный сектор.

В этот же день утечка была обнаружена у дома №1 по улице Смоленской. Работы по ликвидации течи уже проводится.

Без холодного водоснабжения временно остаются объекты:

- ул. Смоленская, 1, 1а, 1б - частный сектор;

- ул. Инзерская, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14а, 14, 16, 16а, 18, 20, 22, 24б, 26а, 26, 30а, 30, 32, 1, 1а, 1б, 3, 5а, 5, 7, 9, 11, 13а, 15а, 15б, 17, 19, 21, 23, 25б, 25, 25в, 25а, 27а, 27, 29а, 29, 31 - частный сектор;

- ул. Линейная, 32, 46, 36, 45, 45/1, 45а, 47, 47а, 49, 49а, 40, 40а, 51- частный сектор;

- ул. Саляма, 40а - частный сектор.