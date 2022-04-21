В Башкирии подорожали соль и колбасные изделия

В начале апреля от жителей Башкирии стали поступать жалобы на чрезмерный рост цен на овощи. Возросла цена на капусту, а в продаже начали появляться половинки этого овоща. С приходом теплых дней цены на продукты стали снижаться.

За последние семь дней цена на свежую капусту снизилась на 7,9% до 88 рублей. Помидоры также подешевели на 9,6% до 185 рублей за килограмм. Кроме того, цена снизилась на бананы (-6,1%) и морковь (-4,8%).