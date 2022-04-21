В Уфе предлагают назвать улицу именем Владимира Жириновского

В апреле ушел из жизни один из самых запоминающихся политиков Владимир Жириновский. Лидер партии ЛДПР в Госсобрании Вячеслав Рябов направил главе региона Радию Хабирову обращение с предложение увековечить память политика.

В обращении предлагается переименовать улицу, переулок парк или сквер Уфы и дать одному из вариантов имя в честь Владимира Жириновского. Также отмечается, что политик много раз бывал в башкирской столице с рабочим визитом, а в 2018 году Владимиру Жириновскому было присвоено звание почетного профессора Башкирского государственного университета.