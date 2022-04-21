Радий Хабиров об Иране: «Это большое направление сотрудничества, которое мы проработаем»

В Иране в ближайшее время может появиться торговое представительство Республики Башкортостан. Об этом стало известно в ходе рабочей встречи  Радия Хабирова и вице-президента по науке и технологиям Ирана Сорена Саттари.

Глава Башкортостана рассказал партнёрам о возможностях республиканской экономики и перспективных направлениях сотрудничества в нефтегазовой отрасли, сельском хозяйстве, финансовой сфере и гуманитарных контактах.

Мы наметили очень схожие особенности в структуре экономики и продуктового рынка. Иран является большим потребителем зерна, масла и прочих продуктов сельского хозяйства. Это большое направление сотрудничества, которое мы проработаем. Кроме того, Иран – одна из ведущих держав, которая добывает большое количество нефти. Поэтому они самостоятельно развивали современные технологии её добычи и переработки. Поэтому актуально взаимодействие наших предприятий и в этой части. Мы об этом тоже договорились.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
Фото №1 - Радий Хабиров об Иране: «Это большое направление сотрудничества, которое мы проработаем»

Мы можем закупать у Башкортостана мясо, зерно. У нас энергетическая страна, поэтому такие проекты тоже возможны. Мы рассматривали и научно-технологические сотрудничество. С учётом того, что Республика Башкортостан производит пищевые продукты, мы также можем оказать помощь в их переработке. Глава республики пригласил нас посетить Башкортостан, и я с удовольствием принял это приглашение. Мы также пригласили главу республики посетить Иран. Есть возможность обмена бизнес-миссиями. Мы договорились сформировать такие делегации.

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Также на встрече обозначили перспективы организации прямого авиасообщения между республиками. Эксперты высоко оценивают расширение контактов с Ираном. Открываются новые линии необходимой импортной продукции и в то же время обширные рынки сбыта.

Структура экономики немного похожа на нашу, и Иран уже несколько лет находится под влиянием международных санкций и научился приспосабливаться и работать.

Илдар Габитов, доцент кафедры общей экономической теории Института экономики, финансов и бизнеса БашГУ
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В Иране работают пять авиастроительных компаний. А наши двигатели, производимые на УМПО, пользуются хорошей репутацией. Были разработаны новые титановые лопатки для турбореактивных двигателей. Наши двигатели выходят в ряд лучших в мире.

Николай Шонин, доцент кафедры  международного права и международных отношений Института права БашГУ
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