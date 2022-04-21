Радий Хабиров об Иране: «Это большое направление сотрудничества, которое мы проработаем»

Мы можем закупать у Башкортостана мясо, зерно. У нас энергетическая страна, поэтому такие проекты тоже возможны. Мы рассматривали и научно-технологические сотрудничество. С учётом того, что Республика Башкортостан производит пищевые продукты, мы также можем оказать помощь в их переработке. Глава республики пригласил нас посетить Башкортостан, и я с удовольствием принял это приглашение. Мы также пригласили главу республики посетить Иран. Есть возможность обмена бизнес-миссиями. Мы договорились сформировать такие делегации.

Казем Джалали, полномочный посол Ирана в России