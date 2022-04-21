Радий Хабиров об Иране: «Это большое направление сотрудничества, которое мы проработаем»

В Иране в ближайшее время может появиться торговое представительство Республики Башкортостан. Об этом стало известно в ходе рабочей встречи Радия Хабирова и вице-президента по науке и технологиям Ирана Сорена Саттари.
Глава Башкортостана рассказал партнёрам о возможностях республиканской экономики и перспективных направлениях сотрудничества в нефтегазовой отрасли, сельском хозяйстве, финансовой сфере и гуманитарных контактах.
Также на встрече обозначили перспективы организации прямого авиасообщения между республиками. Эксперты высоко оценивают расширение контактов с Ираном. Открываются новые линии необходимой импортной продукции и в то же время обширные рынки сбыта.