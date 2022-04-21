Новая техника, обсыпка дорог и инвестпроекты: основные темы XII Съезда муниципалитетов Башкирии
По
5 млн рублей получат муниципалитеты из регионального бюджета на обсыпку дорог в
этом году. Об этом заявил Радий Хабиров на съезде представителей органов
местного самоуправления в Уфе. Глава Башкортостана подчеркнул, что, несмотря на
санкционное давление, не закрыта ни одна программа для укрепления села кадрами.
Все они продолжат действовать.
Эти
11 фронтальных погрузчиков производства белорусской машиностроительной компании
«Амкодор» получила Уфа. Ключи от новой техники
водителям муниципального предприятия по благоустройству вручил Радий
Хабиров. Он сказал, что республика планирует в этом году направить 1,5 млрд
рублей на обновление автопарка жилищников по всему региону.
Здесь совсем маленькая толика
техники, которую мы решили приобрести, чтобы наши города были опрятными и
ухоженными. В этом году мы закупаем коммунальную технику почти на 1,5 млрд
рублей. Это первые ласточки, которые пришли в Уфу. Это техника производства
Республики Беларусь. Мы объединяем наши усилия и возможности, чтобы мы
развивались.
Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
Мы живем в крайне
сложное время, во время вызовов и угроз. Насколько недружественно ведут по
отношению к нам. Я думаю, что в это время мы должны понять, что и у Беларуси, и
у России не так много друзей, и действительно, в этот момент мы поняли, кто
друг и кто недруг. И я думаю, пришло время подумать, чтобы создавать свои
заводы.
Александр Шакутин, председатель совета директоров ОАО «Амкодор»
Беларусь
и Башкортостан планируют создать совместные предприятия. Сотрудничество давнее,
по итогам прошлого года страна заняла третье место во внешнеторговом обороте Башкортостана,
который составил около 300 млн долларов. «Амкодор» предлагает инвестпроект
локализации производства зерноочистительно-сушильных комплексов общей
стоимостью 1,5 млрд рублей.
Мы посмотрим, они
локализуют у нас, форму мы не определили, два дня мы ведем интенсивнейшие
переговоры. На «Амкодоре», представляете, работает 30 тысяч человек. Это монстр,
поэтому мы хотим их у нас заякорить.
Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
Сразу
после вручения коммунальной техники Радий Хабиров принял участие в съезде
муниципальных образований Башкортостана. Сюда прибыли 750 представителей
администраций городов и районов. И у каждого появилась возможность обменяться
опытом с коллегами и рассказать о насущных проблемах.
Людей беспокоит
очень многое, и органы местного самоуправления сталкиваются с очень разными
вопросами, которые непосредственно волнуют и беспокоят людей. Мы специально
собирали предложения от органов МСУ для того, чтобы на повестку дня вынести
самые острые вопросы. Это и земельные вопросы, и вопросы с безнадзорными
животными, это и вопросы дорог, обустройство дорог, это и работа с надзорными
органами.
Вилорий Угаров, председатель правления ассоциации «Совет муниципальных образований Республики Башкортостан», глава администрации Уфимского района
Вопросов много,
хорошо, что проводятся такие съезды, мы встречаемся с коллегами, обмениваемся
опытом.
Расима Зайнетдинова, глава сельского поселения Чекмагушевского района
Как оценивают люди,
так и работаем. По повестке, конечно, нам посевную сейчас хорошо провести. Ну
и, конечно, все те весенние работы, которые мы должны провести: привести в
порядок перед великими праздниками, которые отмечать будет вся страна.
Борис Мелкоедов, глава администрации Зилаирского района
Такие съезды очень
нужны, потому что каждый в своем котле варится, и что происходит у соседа, надо
знать. Потому что там бывает передовой и лучший опыт, чем у тебя на территории.
Обмен опытом всегда полезен.
Юлай Ильясов, глава администрации Куюргазинского района
В этом году 54
сельских района получат по 5 млн рублей из регионального бюджета на обсыпку
дорог. Все программы для укрепления села кадрами работают. В рамках
президентского проекта по капремонту школ за два года в Башкортостане отремонтируют
190 учебных заведений, на эти цели из федерального бюджета поступит 9,2 млрд
рублей. Республика является одним из единственных регионов в России, где
принята программа «Доступный интернет».
Это вот как раз
период, когда нам нужно было встретиться, сверить часы, посмотреть, какие
проблемы наиболее важные есть и как нам их вместе решать. Я вот несколько слов
общих скажу. Несмотря на санкционное давление, у нас ситуация ровная. Я точные
цифры называть не буду, но есть четкие индикаторы развития нашей республики.
Первый квартал нам уже понятен. Очень высокий процент индекса промпроизводства,
очень высокий уровень инвестиций. Год мы начали хорошо, и даже если какие-то
будут сложности, то мы пройдем его достойно, я надеюсь на это.
Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
Глава
республики отметил, что большое внимание уделяется и вопросам благоустройства.
Он призвал глав муниципалитетов шире использовать возможности программы
поддержки местных инициатив. Также выходцы из Башкортостана активно участвуют в
программе «Атасайл – малая родина». Реализовано более 5 тысяч инициатив на
сумму более 570 млн рублей.