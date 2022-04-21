Новая техника, обсыпка дорог и инвестпроекты: основные темы XII Съезда муниципалитетов Башкирии

Это вот как раз период, когда нам нужно было встретиться, сверить часы, посмотреть, какие проблемы наиболее важные есть и как нам их вместе решать. Я вот несколько слов общих скажу. Несмотря на санкционное давление, у нас ситуация ровная. Я точные цифры называть не буду, но есть четкие индикаторы развития нашей республики. Первый квартал нам уже понятен. Очень высокий процент индекса промпроизводства, очень высокий уровень инвестиций. Год мы начали хорошо, и даже если какие-то будут сложности, то мы пройдем его достойно, я надеюсь на это.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан