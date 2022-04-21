«Мегазначимый проект»: по Башкирии курсируют «поезда здоровья»

Более 200 жителей Салаватского района обследовали специалисты «поезда здоровья» только за первые два дня работы. Ранее глава республики поручил региональному Минздраву ускорить темпы диспансеризации населения. В населенных пунктах, где нет узких специалистов, прием ведут высококвалифицированные врачи из клиник Уфы.

Марьяма Нигматуллина в числе первых пациентов мобильного медпункта. Женщина приехала из Таймиево, в ее селе функционирует один ФАП, узких специалистов нет. Недавно Марьяма Мухаматьяновна тяжело переболела ковидом, впоследствии недуг сказался на зрении.

Ежегодная медицинская акция «Поезд здоровья» стартовала в республике 18 апреля, только за 2 дня в Аркаулово уфимские врачи обследовали более двухсот человек. Поезд здоровья в Аркаулово базируется на территории сельской врачебной амбулатории. В самом здании прием ведет местный терапевт, там же идет забор крови и биохимический анализ. В фургонах работают уже уфимские специалисты, подобные командировки они называют священной миссией и даже выходят за рамки графика приема – работа ведется до последнего пациента.

Очень много запущенных случаев находим. Чем дальше от центра, тем сложнее медицине добираться. Мегазначимый проект. Я был бы рад, если бы он развивался и дальше. Ринат Ямгутдинов, врач-офтальмохирург больницы №8 г. Уфы

К приезду специалистов «поезда здоровья» здесь подготовились тщательно. Руководство амбулатории договорилось с местной школой и для пациентов с отдаленных деревень были выделены автобусы, в округе таких сел 10. Людей забирают с утра и после обследования развозят по домам.