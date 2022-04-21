В Уфе стартовало первенство республики по спортивной гимнастике

Ежегодно конкуренцию хозяевам соревнований составляют и гости из Стерлитамака. Главная задача всех спортсменок на первенстве Башкортостана – пробиться в сборную республики, чтобы через месяц поехать на Спартакиаду учащихся.
Идеальная работа на брусьях и чёткое выполнение упражнений на бревне. Алёна Бурмистрова уже шестой год занимается спортивной гимнастикой, но, несмотря на это, у спортсменки небольшой соревновательный опыт. На этом турнире гимнастка ставит перед собой цель – пробиться на Спартакиаду, а уже через несколько лет и поехать на Олимпиаду.
В соревнованиях принимают участие около семидесяти сильнейших гимнасток республики, однако в сборную будет отобрано лишь четверо. Она будет сформирована уже по общей сумме баллов двух соревновательных дней. Конкуренция очень серьёзная, и каждая ошибка может стоить попадания в сборную.
На первенстве республики спортсменки выступают в многоборье: опорный прыжок, вольное упражнение, на брусьях и на бревне. Даже в случае ошибки на одном из снарядов можно исправиться, чисто выполнив работу на другом. Эти соревнования могут стать последними, которые проводятся в спортшколе №16. Ведь на днях прошло техническое открытие нового Центра спортивной гимнастики.
Переехать в свой новый дом гимнастки планируют уже в июне. А это значит, что их спортивные результаты в ближайшее время будут только улучшаться.