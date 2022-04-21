В Уфе стартовало первенство республики по спортивной гимнастике

Ежегодно конкуренцию хозяевам соревнований составляют и гости из Стерлитамака. Главная задача всех спортсменок на первенстве Башкортостана – пробиться в сборную республики, чтобы через месяц поехать на Спартакиаду учащихся.

Идеальная работа на брусьях и чёткое выполнение упражнений на бревне. Алёна Бурмистрова уже шестой год занимается спортивной гимнастикой, но, несмотря на это, у спортсменки небольшой соревновательный опыт. На этом турнире гимнастка ставит перед собой цель – пробиться на Спартакиаду, а уже через несколько лет и поехать на Олимпиаду.

Я прошла уже три снаряда, соревнования проходят волнительно, выступаю в первый раз. В принципе, все идет нормально и без падений. Только что прошла вольные, выбежала за ковёр, всё хорошо. Алёна Бурмистрова, участница соревнований

В соревнованиях принимают участие около семидесяти сильнейших гимнасток республики, однако в сборную будет отобрано лишь четверо. Она будет сформирована уже по общей сумме баллов двух соревновательных дней. Конкуренция очень серьёзная, и каждая ошибка может стоить попадания в сборную.

Считаю, что брусья получились, бревно не очень, в целом сейчас еще будем выступать. Проходит отбор в команду, чтобы поехать и выступать. Арина Минигулова, участница соревнований

На первенстве республики спортсменки выступают в многоборье: опорный прыжок, вольное упражнение, на брусьях и на бревне. Даже в случае ошибки на одном из снарядов можно исправиться, чисто выполнив работу на другом. Эти соревнования могут стать последними, которые проводятся в спортшколе №16. Ведь на днях прошло техническое открытие нового Центра спортивной гимнастики.

Мы на это очень надеемся, вы сами видите, какие условия, очень плачевно смотреть на это, хотелось бы, чтобы это были последние соревнования в этом зале. Ирина Дороднова, председатель Федерации спортивной гимнастики Республики Башкортостан

Я была в новом спортивном зале, он очень большой, я хочу скорее туда переехать и начать тренироваться. Божена Загитова, участница соревнований