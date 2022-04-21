В Уфе суд вынес приговор обвиняемым в незаконной банковской деятельности.

В Башкирии осудили группу за незаконную банковскую деятельность и организацию преступного сообщества. Всего к уголовной ответственности были привлечены 9 человек, двое из которых активно сотрудничали со следствием и суд учел эти обстоятельства.

Одного из членов преступной организации, жителя Уфы, с учетом признания в совершении преступления, суд приговорил к пяти годам лишения свободы условно. В ходе уголовного расследования выяснилось, что двое мужчин входили в группу «обнальщиков», которую создал житель башкирской столицы Сергей Костров. В финансовых операциях использовались счета 46 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Перечисление денежных средств осуществлялось по просьбе различных организаций за комиссию в размере от 7%. Незаконный доход составил более 50 млн рублей.

Ранее незаконной деятельностью занимались при участии двух банков. После того, как у них отозвали лицензию, созданная организация продолжала свою деятельность в арендованных офисных помещениях.