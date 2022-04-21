В Башкирии депутат присвоил более 1,3 миллиона рублей

В отношении депутата из Башкирии возбуждено уголовное дело. В результате прокурорской проверки выяснилось, что директор МУП «Татышлынский маслозавод», являющийся также депутатом Совета муниципального района, незаконным образом присвоил денежные средства.

Чиновник ежемесячно изготавливал и подписывал приказы о премировании, на основании которых бухгалтерией ему незаконно начислено и выплачено более 1,3 млн рублей. Полученные таким образом средства мужчина тратил на личные нужды.