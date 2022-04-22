В Башкирии мужчина нанес ножевые ранения бывшему возлюбленной

Скорую помощь вызвал прохожий, который увидел сидящего на скамейке местного жителя, истекающего кровью. Приехавшие сотрудники полиции выяснили, что мужчина приходил к бывшей сожительнице и развернулась настоящая драма.

По словам 36-летнего подозреваемого, 48-летний пострадавший в тот день пришел к своей бывшей, чтобы выяснить отношения. Разговор перерос в ссору, и ранее судимый новый поклонник женщины нанес колото-резаные раны своему оппоненту.