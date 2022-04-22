В Уфе трое мужчин совершили разбойное нападение на 17-летних подростков

В Уфе задержали троих злоумышленников, которые совершили разбойное нападение на 17-летних подростков. Ребята написали заявление в полицию.
В ходе разбирательства выяснилось, что днем в лесном массиве к молодым людям подошли трое мужчин и под угрозой расправы потребовали отдать ценные вещи.
Преступники отобрали у ребят мобильные телефоны и золотую цепочку на общую сумму свыше 60 тысяч рублей. Полиция быстро нашла злоумышленников, которыми оказались 34-летний мужчина и двое 20-летних молодых людей. Все неоднократно судимые. В отношении всех троих возбуждено уголовное дело, а часть похищенного изъята.