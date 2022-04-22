В Башкирии мужчина жестоко избил 5-летнего сына

В больницу Белорецкого района был доставлен 5-летний мальчик с различными травмами. Оказалось, его избил родной отец.

33-летний мужчина нигде не работает, злоупотребляет спиртными напитками. В злополучный день он вновь пришёл домой в состоянии алкогольного опьянения и начал ссориться с сожительницей. В ссору вмешался их 5-летний сын, за что был избит отцом. Мама пыталась защитить ребёнка, но не смогла. В полицию и больницу женщина обратилась лишь через два дня после случившегося.

У ребёнка были диагностированы ушибы лица, перелом носа и закрытая черепно-мозговая травмы. Мальчику оказывается необходимая помощь, сейчас он и его 6-летний брат, который живёт не в семье, помещены в приют. Также у семьи есть старшая дочь, которая тоже живёт не с родителями.