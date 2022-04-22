В Уфе прошло первое заседание пресс-клуба журнала «Судья»

Наладить контакт между представителями Фемиды и СМИ. В Верховном суде Башкирии прошло первое заседание пресс-клуба журнала «Судья» при участии Российского агентства правовой и судебной информации.
Стороны обсудили вопросы освещения резонансных процессов, формирования положительного имиджа судебной власти и в целом ведения информационной политики. В рамках заседания для пресс-секретарей судов региона, ответственных за взаимодействие с общественностью и СМИ, был проведен мастер-класс по созданию видеоконтента.