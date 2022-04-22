В Уфе прошло первое заседание пресс-клуба журнала «Судья»

Наладить контакт между представителями Фемиды и СМИ. В Верховном суде Башкирии прошло первое заседание пресс-клуба журнала «Судья» при участии Российского агентства правовой и судебной информации.

Стороны обсудили вопросы освещения резонансных процессов, формирования положительного имиджа судебной власти и в целом ведения информационной политики. В рамках заседания для пресс-секретарей судов региона, ответственных за взаимодействие с общественностью и СМИ,  был проведен мастер-класс по созданию видеоконтента.

Я надеюсь, что это мероприятие будет значимым не только для информационного поля Башкортостана, но и всей системы судебной системы, потому что это пилотный проект. Такие заседания пресс-клубов, я надеюсь, будут постоянными, проводится с периодичностью. Будем работать с пресс-секретарями, будем работать с журналистами, устанавливать практическое взаимодействие.

Елена Поворова, заместитель главного редактора журнала «Судья»
Уфимская волна
БАШКОРТТАР-БСТ