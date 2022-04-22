В Башкирии в аварии погибла супруга одного из водителей

Сегодня, 22 апреля, рано утром произошла смертельная авария. Подробности инцидента сообщает пресс-служба ГИБДД.

Фото №1 - В Башкирии в аварии погибла супруга одного из водителей

Около семи часов утра на 42 км автодороги Авдон-Николаевка произошло столкновение «Лады Веста» под управлением 21-летнего парня и встречного «Опель Астра», которым управлял 63-летний мужчина.

В результате столкновения от полученных травм скончалась 59-летняя супруга водители иномарки. Помощь врачей также потребовалась молодому водителю. Причины произошедшего устанавливаются.

Фото: ГИБДД РБ. 

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