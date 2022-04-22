В Башкирии в аварии погибла супруга одного из водителей

2022-04-22T11:31:00+05:00

Сегодня, 22 апреля, рано утром произошла смертельная авария. Подробности инцидента сообщает пресс-служба ГИБДД. Около семи часов утра на 42 км автодороги Авдон-Николаевка произошло столкновение «Лады Веста» под управлением 21-летнего парня и встречного «Опель Астра», которым управлял 63-летний мужчина. В результате столкновения от полученных травм скончалась 59-летняя супруга водители иномарки. Помощь врачей также потребовалась молодому водителю. Причины произошедшего устанавливаются. Фото: ГИБДД РБ.

Ангелина Танич