В Башкирии в аварии погибла супруга одного из водителей

Сегодня, 22 апреля, рано утром произошла смертельная авария. Подробности инцидента сообщает пресс-служба ГИБДД.
Около семи часов утра на 42 км автодороги Авдон-Николаевка произошло столкновение «Лады Веста» под управлением 21-летнего парня и встречного «Опель Астра», которым управлял 63-летний мужчина.
В результате столкновения от полученных травм скончалась 59-летняя супруга водители иномарки. Помощь врачей также потребовалась молодому водителю. Причины произошедшего устанавливаются.
Фото: ГИБДД РБ.