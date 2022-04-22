Президент России объявил благодарность двум тренерам из Башкирии

Владимир Путин объявил благодарность двум тренерам из Башкирии. Соответствующее распоряжение было опубликовано накануне, 21 апреля, на официальном интернет-портале правовой информации. Благодарности удостоились Василий Савкин из Октябрьского и Рустем Фаизов из Уфы.
Благодарность тренеру по боксу спортивной школы № 1 Октябрьского Василию Савкину и тренеру спортивной школы олимпийского резерва по биатлону Республики Башкортостан Рустему Фаизову объявлена «за заслуги в развитии физической культуры и спорта, за многолетнюю добросовестную работу».
Тренер по боксу Василий Степанович Савкин ранее был награжден Почетными знаками «Заслуженный тренер России», «Заслуженный работник физической культуры Республики Башкортостан», «Лучший работник физической культуры и спорта РБ». Воспитал мастеров спорта международного класса, победителей чемпионатов России, Европы, мира, других международных и всероссийских мероприятий. Воспитанники Савкина входят в состав российской сборной по боксу.
71-летний Рустем Шарифович Фаизов — мастер спорта по бобслею, заслуженный тренер России, заслуженный работник физической культуры Республики Башкортостан, судья всероссийской категории. В 2006 году награжден орденом Дружбы народов.