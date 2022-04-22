Президент России объявил благодарность двум тренерам из Башкирии

Тренер по боксу Василий Степанович Савкин ранее был награжден Почетными знаками «Заслуженный тренер России», «Заслуженный работник физической культуры Республики Башкортостан», «Лучший работник физической культуры и спорта РБ». Воспитал мастеров спорта международного класса, победителей чемпионатов России, Европы, мира, других международных и всероссийских мероприятий. Воспитанники Савкина входят в состав российской сборной по боксу.