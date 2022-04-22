В Уфе отказали в помиловании женщине, которая убила мужа

В частности, заключенная попросила о помиловании, отсидев уже два года из шести. Женщина в состоянии алкогольного опьянения зарезала мужа. На воле её ждут двое детей. Раньше она работала бухгалтером, вела законопослушный образ жизни и в самой колонии получила положительную характеристику. Несмотря на это, 8 из 13 членов комиссии посчитали, что преступление было слишком тяжелым. В помиловании ей отказали.