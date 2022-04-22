В Уфе мужчина несколько лет домогался своей 14-летней падчерицы

В Уфе 37-летнего мужчину обвинили в домогательстве к своей 14-летней падчерице. Подробности сообщает ИА «Башинформ».

В полицию обратилась мама девочки. Женщина рассказала, что узнала о преступных действиях супруга лишь в апреле этого года. Оказалось, мужчина трогал девочку за интимные места, когда она засыпала, в течение двух лет.

Девочка боялась сообщить о домогательствах, но всё стало известно после ссоры супругов. Женщина ушла на день рождения к подруге, а её супруг просто увёз дочерей к племяннице за город. Горожанка заявила о похищении в полицию, детей благополучно вернули маме, после чего 14-летняя девочка рассказала о домогательствах.