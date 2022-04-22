В Башкирии виновнику аварии, в которой погибла 11-летняя девочка, ужесточили наказание

Напомним, 26 марта прошлого года на трассе Самара-Уфа-Челябинск недалеко от села Мирный столкнулись автоцистерна и «Опель Корса». В легковом автомобиле находились 30-летняя женщина, её 8-летний сын, сестра водительницы и её 11-летняя дочка. В аварии погибла девочка, а 8-летнему мальчику потребовалась помощь врачей. Известно, что 56-летний водитель автоцистерны выехал на встречную полосу.