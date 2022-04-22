Житель Башкирии пытался задушить родного брата

В Караидельском районе произошла семейная ссора, которая чуть не привела к убийству. Подробности сообщает пресс-служба межрайонного суда.

Оказалось, братья часто ругались из-за личных неприязненных отношений. В злополучный день, перебрав с алкоголем, родственники вновь начали ожесточенно спорить. Старший брат в порыве гнева схватил младшего за горло, повалил его на крыльцо дома и начал душить. Спасти мужчину удалось лишь бдительной сестре, которая оттолкнула старшего родственника.