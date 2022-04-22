Радий Хабиров вручил госнаграды России и республики лучшим труженикам региона

Радий Хабиров вручил госнаграды России и Башкортостана. Знаками отличия отметили 48 работников промышленности, строительства, транспорта, ЖКХ, здравоохранения, образования и других сфер. Глава республики отметил, что каждый из тех, чей труд удостоили награды, обладает высоким мастерством и в течение многих лет каждый из них ведет созидательный труд.

Всех вас, дорогие друзья, объединяет высокая ответственность за судьбу республики и страны, стремление видеть родной край процветающим. В Башкортостане всегда работают на совесть. Трудовая биография каждого из вас – яркое тому свидетельство. Ваш оптимизм, самоотверженное отношение к делу, созидательный настрой вдохновляет молодую смену и являются для них достойным примером.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Для многих награждаемых такое внимание к их труду стало полной неожиданностью. Они признались, что стараются выполнять то, что от них требуется на 100%. И это оценка труда всего коллектива.

Спасибо всем за то, что оценили мой труд, спасибо главе республики и президенту за такую большую награду. Работа – это честность, и если человек приходит на работу, он должен делать свою работу на 100%. 

Сынгырхан Вильданов, заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности России

Я счастлив побывать в вашей республике. Был здесь несколько раз, находясь на различных должностях, я работал с правительством вашей республики. Но теперь на другой должности. Награда – это совместный труд республики Башкортостан и Челябинской области. Задача у нас была одна – чтобы наши люди жили в дружбе, чтобы республика и область развивались, чтобы в этой стране было приятно жить.

Байдавлет Тайбергенов, глава Агаповского муниципального района Челябинской области
Фото №1 - Радий Хабиров вручил госнаграды России и республики лучшим труженикам региона

Для меня это гордость, я безмерно благодарна руководству республики, руководству Минобразования и района, так высоко оценили наш труд и нашего коллектива. И это благодарность для всех наших сотрудников.

Нурида Хафизова, директор Янаульской коррекционной школы-интерната

Эта награда касается, прежде всего, университета. Потому что весь университет боролся с этой пандемией. И у нас не было отказов от студентов, ординаторов, от врачей клиники. Мы совместном с Минздравом участвовали с первых дней. Эта работа продолжается до сих пор.  

Валентин Павлов, ректор БГМУ
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