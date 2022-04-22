Радий Хабиров вручил госнаграды России и республики лучшим труженикам региона

Радий Хабиров вручил госнаграды России и Башкортостана. Знаками отличия отметили 48 работников промышленности, строительства, транспорта, ЖКХ, здравоохранения, образования и других сфер. Глава республики отметил, что каждый из тех, чей труд удостоили награды, обладает высоким мастерством и в течение многих лет каждый из них ведет созидательный труд.
Для многих награждаемых такое внимание к их труду стало полной неожиданностью. Они признались, что стараются выполнять то, что от них требуется на 100%. И это оценка труда всего коллектива.