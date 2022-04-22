Радий Хабиров вручил госнаграды России и республики лучшим труженикам региона

Я счастлив побывать в вашей республике. Был здесь несколько раз, находясь на различных должностях, я работал с правительством вашей республики. Но теперь на другой должности. Награда – это совместный труд республики Башкортостан и Челябинской области. Задача у нас была одна – чтобы наши люди жили в дружбе, чтобы республика и область развивались, чтобы в этой стране было приятно жить.

Байдавлет Тайбергенов, глава Агаповского муниципального района Челябинской области