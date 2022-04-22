В Башкирии открылась выставка «Лица Победы»

«Лица Победы». Фотовыставка с таким названием открылась на родине генерала Шаймуратова. Экспозиция разместилась во Дворце культуры Кармаскалинского района. Она посвящена 77-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Почетное место занимают портреты легендарного командира Башкавдивизии. Автором представленных работ является известный фотокорреспондент, общественный деятель, заслуженный работник культуры Российской Федерации Вячеслав Стрижевский. Проект «Лица Победы» представляет собой документальную галерею художественных фотопортретов ветеранов.