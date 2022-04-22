В Башкирии открылась выставка «Лица Победы»

«Лица Победы». Фотовыставка с таким названием открылась на родине генерала Шаймуратова. Экспозиция разместилась во Дворце культуры Кармаскалинского района. Она посвящена 77-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Почетное место занимают портреты легендарного командира Башкавдивизии. Автором представленных работ является известный фотокорреспондент, общественный деятель, заслуженный работник культуры Российской Федерации Вячеслав Стрижевский. Проект «Лица Победы» представляет собой документальную галерею художественных фотопортретов ветеранов.

Конечно, здесь малая часть тех снимков, которая есть у меня в архиве, потому что довоенный человек. Настолько довоенный, что помню 9 мая 1945 года.

Вячеслав Стрижевский, фотокорреспондент
Акции БСТ
Рули трезво: как в Башкирии борются с пьяными водителями