В Уфе прошел международный турнир по шахматам «Дружба народов»

Международный турнир по шахматам «Дружба народов» организовали в уфимском молодежном пространстве «Йәшлек House». Участие приняли национально-культурные общественные организации, молодежные и корпоративные объединения. Они разыграли кубок руководителя представительства Ассамблеи народов Евразии в Башкортостане. Открыл турнир, сделав символический первый ход, министр спорта республики Руслан Хабибов.

Каждый вид спорта для нас важен. Безусловно, и шахматы. С учетом того, что этот турнир проходит под эгидой Ассамблеи народов Евразии, под эгидой премьер-министра правительства, этот турнир станет традиционным.

Руслан Хабибов, министр спорта Республики Башкортостан

Главная цель турнира – укрепление межнациональной дружбы. «Кубок» разыгрывался в быстрых шахматах. Всего прошло семь туров. Организатором соревнований выступил шахматный клуб «Толпар». Среди участников были представители армянской общины города Уфы.

К сожалению, наши друзья-итальянцы не смогли принять участие чисто по техническим причинам. Планировались студенты из Индии и Сирии. К сожалению, тоже не получилось их участие здесь. Поэтому мы не стали менять само название, чтобы бренд сохранить. Мы надеемся, что осенью в более крупном масштабе этот турнир повторим.

Амирьян Даукаев, директор шахматного клуба «Толпар»

В мае пройдет турнир для воскресных национальных школ. Он также будет проведен под эгидой представительства Ассамблеи народов Евразии в Башкортостане.

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