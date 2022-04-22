В Уфе прошел международный турнир по шахматам «Дружба народов»

Международный турнир по шахматам «Дружба народов» организовали в уфимском молодежном пространстве «Йәшлек House». Участие приняли национально-культурные общественные организации, молодежные и корпоративные объединения. Они разыграли кубок руководителя представительства Ассамблеи народов Евразии в Башкортостане. Открыл турнир, сделав символический первый ход, министр спорта республики Руслан Хабибов.
Главная цель турнира – укрепление межнациональной дружбы. «Кубок» разыгрывался в быстрых шахматах. Всего прошло семь туров. Организатором соревнований выступил шахматный клуб «Толпар». Среди участников были представители армянской общины города Уфы.
В мае пройдет турнир для воскресных национальных школ. Он также будет проведен под эгидой представительства Ассамблеи народов Евразии в Башкортостане.