В Уфе прошел международный турнир по шахматам «Дружба народов»

К сожалению, наши друзья-итальянцы не смогли принять участие чисто по техническим причинам. Планировались студенты из Индии и Сирии. К сожалению, тоже не получилось их участие здесь. Поэтому мы не стали менять само название, чтобы бренд сохранить. Мы надеемся, что осенью в более крупном масштабе этот турнир повторим.

Амирьян Даукаев, директор шахматного клуба «Толпар»