Жительница Уфы обокрала магазин на 10 тысяч рублей

Камера видеонаблюдения запечатлела, как обычная на первый взгляд покупательница непринужденно складывает за пазуху один товар за другим.
Женщина сначала стесняется камер и пытается завуалировать свои противозаконные действия, а затем просто сметает то, до чего дотягивается рука. Когда украденное перестает помещаться в карманы, злоумышленница берет с витрины пакет.
Лосьоны для бритья и тела, дезодоранты, мужское и женское нижнее белье, носки – все это заботливая хозяюшка пронесла мимо кассы. Благодаря камерам полицейским не составило труда найти клептоманку. Ей оказалась ранее судимая 35-летняя уфимка. Женщина рассказала стражам порядка, что часть похищенного продала, а часть оставила для себя и своего мужчины.
Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба Управления МВД России по городу Уфе.