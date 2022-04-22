Жительница Уфы обокрала магазин на 10 тысяч рублей

Камера видеонаблюдения запечатлела, как обычная на первый взгляд покупательница непринужденно складывает за пазуху один товар за другим.

Женщина сначала стесняется камер и пытается завуалировать свои противозаконные действия, а затем просто сметает то, до чего дотягивается рука. Когда украденное перестает помещаться в карманы, злоумышленница берет с витрины пакет.

Лосьоны для бритья и тела, дезодоранты, мужское и женское нижнее белье, носки – все это заботливая хозяюшка пронесла мимо кассы. Благодаря камерам полицейским не составило труда найти клептоманку. Ей оказалась ранее судимая 35-летняя уфимка. Женщина рассказала стражам порядка, что часть похищенного продала, а часть оставила для себя и своего мужчины.