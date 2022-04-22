В России готовится законопроект по увеличению лимита налогового вычета

В Госдуме Российской Федерации готовится законопроект, благодаря которому в два раза поднимется сумма налогового вычета с покупки жилья. Данная мера обусловлена тем, что жилье значительно дорожает.

Ранее при покупке квартиры или строительстве дома возможно было осуществить максимальный налоговый вычет в 260 тысяч рублей. После принятия проекта, сумма увеличится вдвое – до 520 тысяч рублей.