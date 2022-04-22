В России создали спутниковую орбитальную систему для сканирования

Учёные холдинга «Российские космические системы», который входит в состав Роскосмоса, создали орбитальные сканирующие устройства для будущей группировки малых спутников дистанционного зондирования Земли. Такой информацией поделилась пресс-служба организации.

По информации Роскосмоса, новое изобретение содержит в себе уникальный материал – карбид кремния, который был создан инжеренами Ростеха.