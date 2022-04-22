В Госдуме предложили ограничить работу гипермаркетов в выходные дни

В Государственной думе предложили ограничить работу гипермаркетов в стране по воскресеньям. С таким предложением обратился депутат Олег Матвейчев к главе Минпромторга Денису Мантурову.

Фото №1 - В Госдуме предложили ограничить работу гипермаркетов в выходные дни

Предложение ввести ограничения предлагается ради популяризации фермерства, рынков, магазинов в шаговой доступности. Депутат поясняет, что гипермаркет – самое популярное место у россиян для покупки продуктов, а рынки и небольшие магазины пользуются популярностью только как «экологические продукты».

4 апреля глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов выступил с инициативой ограничить для торговых сетей максимальную наценку на фермерские продукты на уровне 15 процентов.

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