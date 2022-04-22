В Госдуме предложили ограничить работу гипермаркетов в выходные дни

В Государственной думе предложили ограничить работу гипермаркетов в стране по воскресеньям. С таким предложением обратился депутат Олег Матвейчев к главе Минпромторга Денису Мантурову.

Предложение ввести ограничения предлагается ради популяризации фермерства, рынков, магазинов в шаговой доступности. Депутат поясняет, что гипермаркет – самое популярное место у россиян для покупки продуктов, а рынки и небольшие магазины пользуются популярностью только как «экологические продукты».