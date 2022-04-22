В Уфе приступили к реконструкции театра кукол

Министерство культуры Башкирии сообщило, что в Уфе началась реконструкция Башкирского государственного театра кукол. Также определились с подрядчиком, им стала компания ООО «Строительное управление № 1».

В настоящее время на территории театра устанавливают ограждения и завозят технику для реконструкции. Также сообщается, что на время реконструкции, все спектакли посетители смогут увидеть в малом зале Театра оперы и балета, Детской филармонии, Дворцах культуры Уфы и районов республики.