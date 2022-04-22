В Уфе прошел музыкально-патриотический марафон «Zа Россию»

Добрый день, дорогие друзья! Мы действительно русские. Мы – россияне. А здесь мы еще и башкиры. И мы своих никогда не бросаем! Я сегодня просто всем вам хочу сказать спасибо и поблагодарить вас за то, что пришли сюда. Потому что в непростое время живем, но очень нужное и важное. Сегодня тысячи наших парней на Донбассе решают важнейшую задачу – защищают нашу страну. Там тысячи парней из Башкортостана. То, что мы сегодня здесь собрались, пришли – это наша поддержка им. Они должны знать, что мы с ними. Мы за них очень болеем, мы их ждем живыми и невредимыми. Сегодня очень важно поддержать нашего Президента. Вы не представляете, какое чудовищное давление оказывается на нашу страну и нашего лидера. Но если мы сегодня вместе будем здесь стоять плечом к плечу, мы любые задачи и препятствия преодолеем. Лишь бы мы были вместе. Вспомните, как сказал наш Президент: я и лакец, я и татарин, я и еврей, я и мордвин. И сегодня каждый из нас точно также может сказать: я и русский, я и башкир, я и татарин, я и чуваш, я и удмурт, я и чеченец и так далее. Только так мы должны жить.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан