В Уфе прошел музыкально-патриотический марафон «Zа Россию»

После города Бийска эстафету принял Башкортостан. В Уфе сегодня прошел музыкально-патриотический марафон «Zа Россию». Он охватывает более 30 городов по всей стране. В столице нашей республики все действия развернулись на площади рядом с Конгресс-холлом «Торатау». Там же прошел концерт звезд российской и башкирской эстрады. Участников марафона поприветствовал и Глава Башкортостана.

Тысячи уфимцев с флагами страны и республики, объединившись под лозунгом «За Россиию», пришли на площадь перед Конгресс-холлом.

Чтобы поддержать Россию, поддержать свою страну.

Мы пришли поддержать свой город, свою Башкирию, свою страну.

У нас единственное здесь, в Башкортостане солнечном, все время нет ни нацистов, слава богу, ни фашистов, поэтому и там надо их уничтожить.

Фото №1 - В Уфе прошел музыкально-патриотический марафон «Zа Россию»

Поддержать страну и прежде всего российских солдат, которые сейчас участвуют в специальной военной операции на Украине. К участникам музыкально-патриотического марафона с большой сцены обратился Глава Башкортостана.

Добрый день, дорогие друзья! Мы действительно русские. Мы – россияне. А здесь мы еще и башкиры. И мы своих никогда не бросаем! Я сегодня просто всем вам хочу сказать спасибо и поблагодарить вас за то, что пришли сюда. Потому что в непростое время живем, но очень нужное и важное. Сегодня тысячи наших парней на Донбассе решают важнейшую задачу – защищают нашу страну. Там тысячи парней из Башкортостана. То, что мы сегодня здесь собрались, пришли – это наша поддержка им. Они должны знать, что мы с ними. Мы за них очень болеем, мы их ждем живыми и невредимыми. Сегодня очень важно поддержать нашего Президента. Вы не представляете, какое чудовищное давление оказывается на нашу страну и нашего лидера. Но если мы сегодня вместе будем здесь стоять плечом к плечу, мы любые задачи и препятствия преодолеем. Лишь бы мы были вместе. Вспомните, как сказал наш Президент: я и лакец, я и татарин, я и еврей, я и мордвин. И сегодня каждый из нас точно также может сказать: я и русский, я и башкир, я и татарин, я и чуваш, я и удмурт, я и чеченец и так далее. Только так мы должны жить.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
Фото №2 - В Уфе прошел музыкально-патриотический марафон «Zа Россию»

Среди тех, кто пришел на марафон, и башкирские врачи, которые вернулись недавно из командировки. Наши доктора спасали жизни раненых военнослужащих, участвующих в специальной операции, и оказывали помощь жителям Донбасса. В Луганскую и Донецкую народные республики они поехали добровольцами.

Пенальти

Нам скинули в группу, желающие есть поехать? Я скинул своему мужу, и он мне сказал: поезжай.

Гузель Ямалова, врач-рентгенолог городской клинической больницы № 13 г. Уфы

В нашем составе было 9 человек, из которых и травматологи были, и сосудистые хирурги, и трое хирургов. Поехали даже девушки у нас, средний медперсонал – это операционные медсестры.

Азат Ахмадиев, врач-хирург городской клинической больницы № 21 г. Уфы

В рамках марафона на площади перед Конгресс-холлом прошла акция «Белая лента». Это символ поддержки российской армии. На Донбассе стало уже традицией, когда перед отъездом на позиции близкие и дорогие люди повязывают военным и ополченцам белые ленточки. Теперь это не только опознавательный знак «За Россию», это символ родства, переживания, поддержки, пожелания возвращения с победой.

Фото №3 - В Уфе прошел музыкально-патриотический марафон «Zа Россию»

Конечно, такие акции, как сегодня, такие праздники еще раз укрепляют наш дух, дают нам возможность увидеть друг друга, высказаться и в неформальной обстановке, и со сцены. Поэтому сила в правде, мы победим.

Эльвира Аиткулова, депутат Государственной Думы Российской Федерации

Программа марафона была очень насыщенной. На сцене состоялся большой концерт.  Хедлайнерами стали две российские рок-группы – «Ва-Банкъ» и «СерьГа». Также перед зрителями выступили башкирские артисты. Ярким событием стала общероссийская эстафета «Свет наших сердец», которая по задумке передаёт заряд положительной энергии от города к городу. Следующие после Уфы – Новокузнецк и Магнитогорск.

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