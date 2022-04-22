В Уфе прошел музыкально-патриотический марафон «Zа Россию»

После города Бийска эстафету принял Башкортостан. В Уфе сегодня прошел музыкально-патриотический марафон «Zа Россию». Он охватывает более 30 городов по всей стране. В столице нашей республики все действия развернулись на площади рядом с Конгресс-холлом «Торатау». Там же прошел концерт звезд российской и башкирской эстрады. Участников марафона поприветствовал и Глава Башкортостана.
Тысячи уфимцев с флагами страны и республики, объединившись под лозунгом «За Россиию», пришли на площадь перед Конгресс-холлом.
Чтобы поддержать Россию, поддержать свою страну.
Мы пришли поддержать свой город, свою Башкирию, свою страну.
У нас единственное здесь, в Башкортостане солнечном, все время нет ни нацистов, слава богу, ни фашистов, поэтому и там надо их уничтожить.
Поддержать страну и прежде всего российских солдат, которые сейчас участвуют в специальной военной операции на Украине. К участникам музыкально-патриотического марафона с большой сцены обратился Глава Башкортостана.
Среди тех, кто пришел на марафон, и башкирские врачи, которые вернулись недавно из командировки. Наши доктора спасали жизни раненых военнослужащих, участвующих в специальной операции, и оказывали помощь жителям Донбасса. В Луганскую и Донецкую народные республики они поехали добровольцами.
В рамках марафона на площади перед Конгресс-холлом прошла акция «Белая лента». Это символ поддержки российской армии. На Донбассе стало уже традицией, когда перед отъездом на позиции близкие и дорогие люди повязывают военным и ополченцам белые ленточки. Теперь это не только опознавательный знак «За Россию», это символ родства, переживания, поддержки, пожелания возвращения с победой.
Программа марафона была очень насыщенной. На сцене состоялся большой концерт. Хедлайнерами стали две российские рок-группы – «Ва-Банкъ» и «СерьГа». Также перед зрителями выступили башкирские артисты. Ярким событием стала общероссийская эстафета «Свет наших сердец», которая по задумке передаёт заряд положительной энергии от города к городу. Следующие после Уфы – Новокузнецк и Магнитогорск.