В Госсобрании Башкирии прошел День открытых дверей для студентов колледжа БашГУ

День открытых дверей в Государственном Собрании Башкортостана провели для студентов колледжа БашГУ. Будущие правоохранители узнали об истории республиканского парламентаризма и его ярких представителях, а также о становлении законотворчества в России. Работа проводится по принципу открытости и прозрачности.  

Мы считаем, что парламент должен быт открытым. Чтобы наши дети, наша молодежь, студенты знали, как занимаются законотворчеством наши депутаты, чем занимаются, поэтому сегодня такое приобщение нашей молодежи к парламентской культуре, к политике позволит лучше понимать историю своей страны и сформировать свои политические взгляды. 

Рустем Ахмадинуров, заместитель председателя Государственного Собрания Республики Башкортостан
Фото №1 - В Госсобрании Башкирии прошел День открытых дверей для студентов колледжа БашГУ

Студенты смогли пообщаться с депутатами Госсобрания Башкортостана и его руководителем Константином Толкачевым. Во время разговора затрагивались разные темы, в том числе и касающиеся образования и возможной работы в парламенте республики.

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