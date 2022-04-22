В Госсобрании Башкирии прошел День открытых дверей для студентов колледжа БашГУ

День открытых дверей в Государственном Собрании Башкортостана провели для студентов колледжа БашГУ. Будущие правоохранители узнали об истории республиканского парламентаризма и его ярких представителях, а также о становлении законотворчества в России. Работа проводится по принципу открытости и прозрачности.
Студенты смогли пообщаться с депутатами Госсобрания Башкортостана и его руководителем Константином Толкачевым. Во время разговора затрагивались разные темы, в том числе и касающиеся образования и возможной работы в парламенте республики.