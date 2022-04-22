В Госсобрании Башкирии прошел День открытых дверей для студентов колледжа БашГУ

Мы считаем, что парламент должен быт открытым. Чтобы наши дети, наша молодежь, студенты знали, как занимаются законотворчеством наши депутаты, чем занимаются, поэтому сегодня такое приобщение нашей молодежи к парламентской культуре, к политике позволит лучше понимать историю своей страны и сформировать свои политические взгляды.

Рустем Ахмадинуров, заместитель председателя Государственного Собрания Республики Башкортостан