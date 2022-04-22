В Башкирии открыли новый сельский ФАП на 450 пациентов

В Краснокамском районе открылся новый фельдшерско-акушерский пункт. Медицинское учреждение в селе Новый Каинлык переехало в новое помещение. Событие стало праздником для сельчан. 

В качестве подарка руководство муниципалитета преподнесло принтер для работы. Медучреждение расположилось в здании многофункционального сельского дома культуры. В ближайшем будущем новые ФАПы появятся в других населенных пунктах района.

Фото №1 - В Башкирии открыли новый сельский ФАП на 450 пациентов

Прежний ФАП в селе Новый Каинлык располагался в старом деревянном здании, которое уже не соответствовало требованиям. К тому же в помещении не было горячей воды. Всего на ремонт ушло порядка 1 млн 100 тысяч рублей. Это средства из районного бюджета и от спонсоров.  Фельдшерско-акушерский пункт в селе Новый Каинлык обслуживает более 450 человек.

Уфимская волна
Рули трезво: как в Башкирии борются с пьяными водителями