В Башкирии прошел финал фестиваля «Робопром-2022»

Робопром
в Стерлитамаке. Более 150 участников в этом году объединил финал VI
регионального открытого фестиваля высоких технологий. Он проводится ежегодно
при поддержке Фонда президентских грантов РФ и Министерства образования и науки
Башкортостана.
По
словам организаторов, впервые состоялся хакатон «Программирование сервисных и
мобильных роботов» – новая площадка для программистов в возрасте от 12 до 25
лет. Это однодневный интенсив, где обучают на современном оборудовании
конструированию, программированию и робототехнике.
В основном все
фестивали и конкурсы в республике проводятся по робототехнике для младшего
звена, мы решили сделать для старшего звена, для продвинутых, чтобы ребята,
приезжая на наш хакатон, не знали, какие их ожидают задания, тематику они
примерно знают. Это сервисные мобильные роботы сельскохозяйственные роботы. И
они здесь уже непосредственно выполняют задания. Азат Даминов, организатор фестиваля «Робопром-2022»
Фестиваль
высоких технологий «Робопром» каждый год проводится на базе Стерлитамакского
филиала Башкирского государственного университета. Он привлекает талантливых
ребят, для которых победа в конкурсах может стать началом успешной карьеры в IT-сфере.
Я участвую в
конкурсном направлении хакатон и роботрейл. Сзади меня находится трасса для
роботрейла. В хакатоне задача состоит в том, что нам дают набор электроники
либо различные задачи, которые мы за определенное время должны выполнить. В
роботрейле же мы своих готовых роботов ставим на трассу и пытаемся ее пройти на
время.Виктор Шаригин, участник фестиваля «Робопром-2022»
Я не в первый раз
участвую в «Робопроме», планирую связать свою жизнь с инженерией.Марат Шкуратов, участник фестиваля «Робопром-2022»