В Башкирии прошел финал фестиваля «Робопром-2022»

Я участвую в конкурсном направлении хакатон и роботрейл. Сзади меня находится трасса для роботрейла. В хакатоне задача состоит в том, что нам дают набор электроники либо различные задачи, которые мы за определенное время должны выполнить. В роботрейле же мы своих готовых роботов ставим на трассу и пытаемся ее пройти на время.

Виктор Шаригин, участник фестиваля «Робопром-2022»